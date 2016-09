Der 14-jährige Simeon lebt in den 60er-Jahren zusammen mit seinen Eltern und seinem Großvater Tamihana Mahana an der Ostküste Neuseelands, die Familie verdient ihren Lebensunterhalt mit dem Scheren von Schafen, Als Simeon sich in die Tochter der verfeindeten Poata Familie verliebt, gerät er in Streit mit seinem autoritären Großvater. Doch da stößt Simeon zufällig auf ein altes Familiengeheimnis, das die Lösung aller Probleme verspricht.