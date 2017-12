Maide ist bekannt in der Nachbarschaft für ihr perfektes Heim und ihre schönen Feste. Die Hausfrau lädt eben gerne Leute ein. Bei einer dieser Anlässe wird ihr ausgerechnet ihre liebste Halskette gestohlen, die schon lange in der Familie ist. Maide, resolut wie sie ist, sucht sich in dem jungen Yagmur Verstärkung. Gemeinsam gehen sie an die detektivische Arbeit: Wer ist verdächtig? Die Spürnasen sind bald Feuer und Flamme für ihre Aufgabe.