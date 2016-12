Tagelöhner, Zuhälter und Bardamen - auch sie werden alt, auch in St. Pauli. Pepi und seine Kollegen sind Stammgäste in Hamburgs Kiezbars. Sie schwelgen in Erinnerungen und begründen, warum schon immer das Geld knapp war. Dafür gibt es nämlich die Sparclubs in den Kneipen, wo jeder beim Bier noch einen Notgroschen deponieren kann. Pepi gehört zu den alternden Randexistenzen, die St. Pauli zu dem machen, was es wohl nie wieder sein wird.