Isaac Davis lebt als erfolgreicher Autor alberner Fernsehserien in New York. Vom Ergeiz gepackt, weill er nun endlich mal ein ernstes Buch schreiben. Im ersten Kapitel will er seine Liebe zu Manhattan beschreiben. Seine Exfrau, die ihn wegen einer anderen Frau verlassen hat, schreibt auch gerade an eigenen Zeilen: Einem autobiographischen Buch mit intimen Details über das gemeinsame Liebesleben.