Die Welt ist im Wandel, und Jesus hat sich an die Spitze einer Bewegung gestellt, die nach Erneuerung strebt. Die junge Maria Magdalena schließt sich dem charismatischen Heilsbringer an. Sie ist unangepasst, sie kämpft gegen Vorurteile und die hierarchischen Strukturen in der Gesellschaft. In Jesus und seinen radikalen Ideen von Gleichheit, Mitleid und Erlösung findet sie ihre geistige Heimat. Gemeinsam ziehen sie nach Jerusalem.