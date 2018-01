Sofia Coppola erzählt auf Grundlage der Biographie von Antonia Fraser die Lebensgeschichte von Marie Antoinette, unterlegt mit Popmusik von Siouxsie and the Banshees, The Cure, New Order und The Strokes. Mit dem französischen Thronfolger Ludwig XVI. zwangsverheiratet besteht ihr Leben am dekadenten Hof aus langweiligen Verpflichtungen. Immer mehr gibt sie sich der Vergnügungssucht hin und ignoriert die politische Realität total.