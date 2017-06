Siméon will nur eine Brieftasche zurückgeben - und ist sofort verliebt. Und zwar in die Besitzerin der Brieftasche: Marie, Gelegenheitsmodel, Babysitterin, frisch getrennt vom Langzeitfreund. Um an Marie heranzukommen, spannt nun der Journalist seinen WG-Partner Oscar ein. Dazu gesellt sich noch der alternde Popstar Cosmo und eine geladene Waffe. Diese explosive Mischung soll nun dem Liebesglück von Siméon endgültig zum Durchbruch verhelfen.