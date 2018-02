Endlich ist Fußballer Mario so richtig verliebt - in den neuen Mitspieler aus Deutschland, Leon. Die beiden kommen sich näher, und die Sache wird so langsam brenzlig. Denn im Männer-Fußball ist das Schwulsein schnell ein Problem. Zudem sind die beiden aufstrebenden Sportler auch noch Konkurrenten: Nur einer kann in die Erste Mannschaft aufsteigen. Als sich die Situation immer weiter verschärft, muss Mario eine Entscheidung treffen.