In Kürze werde er Marlina berauben und vergewaltigen - jetzt aber erst einmal eine Hühnersuppe, bitte! - Mit dieser brutalen Ankündigung dringt ein Fremder ins abgelegene Haus der schmächtigen Witwe Marlina ein. Die lebt in Sumba in Indonesien, wo die Tyrannei der Männer alltäglich ist. Doch die Männer, die die Frau erniedrigen, werden eines Besseren belehrt: Marlina und ihre Leidensgenossinnen haben genug und üben blutige Rache.