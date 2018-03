Paula steht eines Tages dem Mörder ihres Vaters gegenüber. Die Begegnung findet zufällig statt, doch sie ist sich sicher, dass er es war. Die junge Frau muss einsehen, dass - außerhalb ihrer heilen Welt - in Kolumbien Anarchie herrscht. Vorsichtig nähert sie sich dem Auftragskiller, beobachtet ihn. Er lebt in einem der Armenviertel der Großstadt, für Paula eine ganz fremde Welt. Doch sie will verstehen, warum ihr Vater sterben musste.