Die Brüder Matti und Sami verzweifeln an den Erwachsenen: Sie lügen die Kids an, wo es nur geht. Und für einen Urlaub in Finnland ist kein Geld da. Also verändern die findigen Jungs die Lebenswirklichkeit zu ihren Gunsten. Die Familie hat plötzlich ein Haus "gewonnen" - rein zufällig in Finnland. Also machen sich alle auf in den Norden, voller Vorfreude, denn ein Traum geht in Erfüllung. Doch was, wenn die Wahrheit ans Licht kommt?