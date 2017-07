Max muss ins Weiße Haus! Das ist für den Schäferhund eine große und ehrenvolle Aufgabe, gilt es doch, den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zu bewachen. Sein Vorgänger Butch durfte in Elternzeit gehen. Prompt freundet sich der Vierbeiner mit Präsidentensohn TJ Bennett an. Als jedoch der russische Präsident Bragov zu Besuch kommt, wird's turbulent. Der hohe Besuch hat eine hübsche Tochter, die auch Gefallen an TJ findet.