Saliya möchte um jeden Preis in einem Münchener Luxus-Hotel Karriere machen. Doch er ist fast blind. Also spielt er einfach einen Sehenden. Und es klappt, er arbeitet in einem renommierten Haus und gewinnt in Max einen Freund und Mitwisser. Gemeinsam üben die beiden nächtelang alltägliche Abläufe im Hotel ein. Als sich Saliya in Laura verliebt, wird die Situation allerdings unkontrollierbar. Wie lange kann er den Schein noch aufrecht erhalten?