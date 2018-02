1970 versuchte Salvador Allende den Sozialismus in Chile mit demokratischen Mitteln einzuführen. Doch dieser Versuch schlug fehl, da die politische Rechte mit Unterstützung der USA Widerstand übte. Es folgte die Pinochet-Diktatur. Allende gilt seitdem als Wegbereiter der Demokratie in Südamerika. Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte Allendes aus Sicht seiner Enkeltochter. So entsteht ein persönliches Porträt eines berühmten Südamerikaners.