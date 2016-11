Eyad ist der erste Palästinenser, der an einer Elite-Schule in Jerusalem angenommen wird. Er versucht sich der jüdischen Kultur anzupassen, denn er will dazugehören. Yonatan ist an seinen Rollstuhl gebunden und wie Eyad ein Außenseiter. Die beiden werden bald Freunde. Zudem tritt Naomi in Eyads Leben. Es entsteht eine Liebe, die jedoch geheim bleiben muss. Eyad, der nach Zugehörigkeit sucht, muss eine lebensverändernde Entscheidung treffen.