Sie übte nie, verließ sich nur auf ihre Intuition. So erschuf sie ihren eigenen Tanzstil. Dem Flamenco war das ganze Leben von "La Chana" gewidmet. Unter diesem Namen wurde Antonia Santiago Amador einst zum Weltstar. Zahllose Bühnenauftritte und Gastrollen in Filmen machten sie berühmt. Nach mehreren künstlerischen Pausen gibt sie mit über 70 Jahren eine letzte Vorstellung, die in dieser Dokumentation eingefangen ist.