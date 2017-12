Isabelle lebt in Paris in Saus und Braus. Die Künstlerin ist erfolgreich - nur in der Liebe hat sie kein Glück. Immer wieder scheitern Beziehungen an ihren Erwartungen und an beziehungsunwilligen Männern. An Verehrern, die sie umschwärmen und dann enttäuschen, mangelt es ihr nicht. Frustriert sucht sie einen Wahrsager auf, der ihr die Augen öffnen soll. Sie will die Wahrheit wissen: Gibt es die große Liebe - oder ist sie nur ein schöner Traum?