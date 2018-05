Krieg und Terrorismus können ihm nichts anhaben - Salim Shaheen dreht seit 30 Jahren in Afghanistan Filme. Er steht vor und hinter der Kamera, und hat sich von den Sowjets bis zu den Taliban allen widersetzt. Die Dokumentation zeigt die Arbeiten an seinem 110. Film. Shaheen möchte den Afghanen Träume und Hoffnungen geben. Mit seiner überschwänglichen Art reißt er jeden mit. Dabei sind Tod und Verzweiflung in seiner Heimat immer ganz nah.