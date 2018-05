Bücher zur Erinnerung ("Memory Books") sind kleine Hefte, meist nur bebildert, weil die Urheber, HIV-kranke Eltern, kaum schreiben können. Sie dienen den Kindern als Hinterlassenschaft, als Erbe - eine alltägliche, traurige Realität, die in Afrika so gegenwärtig ist, wie man es sich in Europa kaum vorstellen kann oder mag. AIDS als ein nicht mehr wegzudenkender kultureller Bestandteil afrikanischer Identität.