"L'Amour de Loin" ist eine Oper über einen Ritter, der auf der Suche nach der großen Liebe ist. 2000 brachte sie der Komponistin Kaija Saariaho den Durchbruch in der Klassik-Welt. Die Inszenierung in der Metropolitan Opera New York kommt auch in deutsche Kinos. Sie zeichnet sich etwa durch ein traurig-schönes Bühnenbild von Robert Lepage aus, der mit vielen Lichteffekten arbeitete.