Baron Ochs will die junge Sophie heiraten, um an ihr Geld zu kommen. Als "Rosenkavalier", der den Bräutigam ankündigt, setzt er Octavian ein. Allerdings verliebt sich der prompt in Sophie. Nun muss Octavian um seine Geliebte kämpfen - gegen den zudringlichen Baron und den Vater Sophies, der sie ins Kloster schicken will.