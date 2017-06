Was wäre Florenz ohne die David-Statue in der Galleria dell'Accademia oder die Fresken in der Sixtinischen Kapelle? Urheber dieser Werke ist Michelangelo, einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance. Anhand einer Ausstellung in der National Gallery of London wird das Leben des Bildhauers, Malers und Architekten neu beleuchtet. Dann wäre da noch seine Beziehung zu Leonardo da Vinci: Zeitgenosse, Universalgenie - Konkurrent?