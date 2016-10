Eine junge Pianistin zieht in eine neue Wohnung, um sich auf die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule vorzubereiten. Allerdings scheint es in der neuen Bleibe zu spuken, doch schon bald wird klar: Dahinter steckt ihr schrulliger Nachbar, der zwar die Wohnung sehr wertschätzt, nicht aber deren Anwohner. Nachdem die beiden sich durch die Wand hindurch bekriegen, merken sie jedoch irgendwann, wie ähnlich sie sich eigentlich sind.