Der 17-jährige Julien ist von Geburt an behindert und sitzt im Rollstuhl. Sein Handicap hält ihn aber noch lange nicht von großen Abenteuern ab - ganz im Gegenteil. Er will mit seinem unnahbaren Vater an einem Triathlon-Wettkampf teilnehmen, auch um das schwierige Verhältnis zu diesem zu verbessern. Durch seine Hartnäckigkeit kann er seinen Vater schließlich von der größten Herausforderung ihres Lebens überzeugen. Wird Juliens Plan aufgehen?