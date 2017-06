Der Tramp in seinem zweiten Tonfilm, in dem er in die Mühlen der industriellen Fließbandarbeit gerät, Schraube um Schraube an Werkstücken festzuziehen hat und darüber verrückt wird. Zahlreiche Szenen bleiben dem Zuschauer noch Jahre im Gedächtnis haften, so zum Beispiel Charlies Hände und Arme, die auch nach Feierabend die Bewegung der Fließbandarbeit stakkatohaft wiederholen. Aus der Nervenheilanstalt entlassen, gerät er in eine Demonstration.