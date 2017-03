Diane fristet ein trostloses Dasein in einem Sanatorium in Lausanne. Ihr Sohn wurde überfahren, die Täterin nie gefasst. Dianes Leben ist zerstört. Sie macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach der Fahrerin des mokkafarbenen Autos, von der sie nur weiß, dass sie blond ist. Die Suche führt sie nach Evian, wo sie die faszinierende Parfümistin Marlène trifft. Diane gerät in den Bann dieser Frau und muss ihr Vorhaben überdenken.