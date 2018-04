Dinner for one: In seiner Festung bereitet sich ein demokratisch gewählter Präsident auf einen Festtag zu seinem Amt vor. Geplant sind zahlreichen Honorierungen, Empfänge und Verleihungen. Es wird eine hohe Anzahl von hohen Amtsinhabern und ausländischen Staatsgästen erwartet. Unerwartet bricht jedoch eine Rebellion im Land aus, die geladene Gäste zwingt abzusagen. Wie verbringt man den Tag seiner Entmachtung?