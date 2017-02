Nachdem Steve einige Heime für Schwererziehbare durchlaufen hat, wird er nach Hause zurückgeschickt. Seine Mutter Diane ist schon alleine völlig überfordert und die Wut- und Gewaltausbrüche ihres Sohnes kosten sie Nerven und viel Geld. Trotz der großen Liebe, die Mutter und Sohn füreinander empfinden, scheitern sie täglich am Zusammenleben. Plötzlich tritt Nachbarin Kyla in das Leben der beiden und bietet das, was beide vermissen: Verständnis.