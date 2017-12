Das glücklich verheiratete Ehepaar Claude und Marie würde gerne an konservativen katholischen Familientraditionen festhalten. Doch drei ihrer vier hübschen Töchter kratzen schon durch ihre Partnerwahl an der Idylle. Die drei heiraten nacheinander einen Chinesen, einen Muslim und einen Juden. Zum endgültigen Chaos kommt es aber, als auch die jüngste Tochter einen "unpassenden" Schwiegersohn in spe mit nach Hause bringt: den schwarzen Charles.