Sie ist klein, sehr fleißig und wir verdanken ihr mehr als nur den leckeren Honig: die Biene. Doch sie ist in großer Gefahr, denn ganze Völker sterben mittlerweile aus. Markus Imhoof reist in seiner hochinteressanten Reportage einmal quer über den Globus. Er liefert dem Zuschauer dabei faszinierende Einblicke, beispielsweise in das komplexe System eines Bienenstockes, oder begleitet eine Arbeitsbiene bei ihren Erkundungsflügen in die Natur.