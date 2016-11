Das dritte Kinoabenteuer von Pettersson und seinem Kater Findus spielt in der Weihnachtszeit. Weil Pettersson seinem Kater erzählt hat, dass am Heiligen Abend der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, baut er heimlich eine Weihnachtsmannmaschine, damit auch tatsächlich jemand kommt. Doch irgendetwas muss Pettersson falsch konstruiert haben, denn an Heiligabend geschieht etwas völlig Unerwartetes.