Der 13-jährige Afroamerikaner Morris lebt erst seit kurzer Zeit mit seinem Vater Curtis in Heidelberg. Auf seiner Schule ist er ein Außenseiter. Da er kaum Kontakte zu gleichaltrigen Jugendlichen hat, bleiben ihm nur sein Vater und seine Deutschlehrerin Inka als Vertraute. Inka gelingt es, Morris zu einem Besuch im Jugendzentrum vor Ort zu motivieren. Hier trifft er auf Katrin, ein Mädchen in seinem Alter, in das er sich sofort verliebt.