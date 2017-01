Der berühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes ist nun 93 Jahre alt und wohnt zurückgezogen mit seiner neuen Haushälterin und deren Sohn in Sussex auf dem Land und züchtet Bienen. Das allseits bekannte Genie beginnt nun langsam aber sicher die Schwächen des Alters zu spüren. So kann er sich auch nicht mehr an den Fall erinnern, der vor 30 Jahren dazu führte, dass er sich zurückzog. So versucht Holmes, seinen letzten großen Fall zu lösen.