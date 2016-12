Baran, ein Held des kurdischen Unabhängigkeitskrieges, lässt sich freiwillig in ein Dorf an der Grenze der Türkei, Irak und Iran umstationieren. In dem gesetzlosen Gebiet bestimmen Drogen-, Alkohol- und Medikamentenhandel sowie Korruption den Alltag. Beherrscht wird das Grenzland von Aziz Aga, dem sich Baran nicht beugen will. Zusammen mit der Außenseiterin und Dorflehrerin Govend setzt er sich für einen jungen, autonomen kurdischen Staat ein.