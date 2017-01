Die drei Freunde Jimmy Markum, Dave Boyle und Sean Devine treffen sich nach Jahren wieder. Der Anlass ist der brutale Mord an Jimmys 19-jähriger Tochter Katie. Der Polizist Sean wird mit dem Fall betraut und soll die vielen Fragezeichen lösen, die der offenbar sinnlose Mord aufwirft. Es beginnt eine Spurensuche, die tief in die Kindheitserinnerungen der drei Freunde greift. Packend gemachte Verfilmung einer außergewöhnlich guten Story. Clint Eastwood führt nach "Blood Work" wieder Regie und es scheint, als steigert er sich von Film zu Film. Leicht gemacht haben ihm seine Aufgabe diesmal auch eine geradezu handverlesene Schar erstklassiger Akteure. Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Kevin Chapman und Laura Linney sind nur einige der bekannten Gesichter, die in "Mystic River" ihren Auftritt haben.