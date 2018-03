Dokumentation über DEN Bankraub der 1970er Jahre, der zur Vorlage von Sidney Lumets "Hundestage" (1975) wurde. Es war im August 1972, als John Wojtowicz in der Chase Manhattan Bank in Brooklyn seine Waffe zückte und vergeblich die Herausgabe des Geldes forderte. Wojtowicz nahm acht Geiseln. Was danach folgte, war ein mehr als 14-stündiger nervenaufreibendes Drama, das dank der Medien nahezu nonstop im gesamten Land übertragen wurde.