Kindlich in seiner Unschuld aber grotesk in der Erscheinung, wird Frankenstein von seinem Schöpfer in eine brutale Welt geworfen. Die Grausamkeit, die ihm entgegenschlägt, ruft in ihm Verzweiflung und Rachegelüste hervor, und so beschließt er, seinen Schöpfer zu suchen und ihm einen grauenhaften Vorschlag zu unterbreiten.