Boizenburg liegt in Mecklenburg-Vorpommern und hat einen Bahnhofskiosk. Die Stammgäste sind Schichtarbeiter, Arbeitslose, Rentner. Als eines Tages tausende Flüchtlinge ankommen, reden die Kioskbesucher vermehrt über Politik. Viel Frust kommt da auf, aber auch Sehnsüchte fängt die Dokumentation ein. So entstehen Porträts der Globalisierungsverlierer in Deutschland, des "Kleinen Mannes", der sich von der Politik nicht ernst genommen fühlt.