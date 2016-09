Die 13-jährige Nelly soll die Ferien mit ihren Eltern in Rumänien verbringen. Sie hat gar keine Lust auf diese Reise. Und was passiert? Das Flugzeug landet im Niemandsland! Als Nelly erfährt, dass die Familie dauerhaft nach Rumänien ziehen will, läuft sie weg, wird gefangen und in ein Romadorf verschleppt. Dort trifft sie den Jungen Tibi und dessen Schwester. Mit ihrer Hilfe kann sie flüchten. Aber zwei Gauner sind ihr schon auf der Spur.