Ein neues, spannendes Abenteuer vom alten Pettersson und seinem Kater Findus. Pettersson versucht Findus von den Vorteilen der Ordnung zu überzeugen, was dieser aber partout nicht einsehen will. Also wendet sich Findus an den König, damit dieser doch bitte Pettersson bestätigen möchte, dass Katzen nicht zum Ordnung halten verpflichtet sind.