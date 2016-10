Amos Gitai schließt mit "News from Home" seine Trilogie, die er mit "House" 1980 startete. 1998 folgte als zweiter Teil "A House in Jerusalem". Auch im dritten Teil sucht Gitai das Haus in Jerusalem auf, das 1948 von einem palästinensischen Arzt verlassen wurde. 1956 wurde es an jüdische Einwanderer aus Algerien vermietet und später an einen Universitätsprofessor verkauft.