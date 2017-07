1988 startet das Oppositionsbündnis in Chile die NO-Kampagne mit der Hilfe des Werbefachmanns René Saavedra, der zuvor nichts mit Politik zu tun hatte. Sie wollen verhindern, dass Dikatator Pinochet weitere acht Jahre in sein Amt gewählt wird, doch das ist nur durch ein NO im Referendum zu erreichen. Es stehen ihnen für ihre Werbekampagne nur wenige Mittel zur Verfügung und es gilt, einige Gegner - sogar aus den eigenen Reihen - zu überzeugen.