Asante fährt nicht einfach irgendeinen Auto, sondern einen prächtiges, schwarz glänzenden Leichenwagen, auf den er ebenso stolz ist wie auf seinen Beruf. Doch in Sachen Liebe erweist sich sein Beruf als hinderlich. Doch dann tritt die Tänzerin Esi in sein Leben, die ihre tote Mutter in ihr Dorf zur Beerdigung bringen will. Asante verliebt sich in Esi, doch ihr Vater ist dagegen: "Nur über meine Leiche!" Ob man da nicht etwas machen kann?