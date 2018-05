Das Feuer ist in Arizona eine ständige Bedrohung. Also trainiert Eric Marsh seine gut zwei Dutzend Feuerwehrmänner hart. Bald schon werden sie als "Hot Shots" anerkannt und werden an vorderster Front bei Waldbränden eingesetzt. Darunter ist auch der drogenabhängige Brandon McDonough. Die Männer wachsen durch Training und Einsätze zu einem eingeschworenen Team zusammen. Jeder kann sich auf jeden verlassen. Doch ihnen steht eine Prüfung bevor.