In Paris treiben sich verschiedene Menschen herum, die das gleiche tun: Sie suchen bestimmte Orte auf, platzieren Pakete und streifen weiter durch die Stadt. Schließlich treffen sie sich in einem belebten Einkaufszentrum. Nun steht fest: Sie kennen sich. Nach Ladenschluss feiert die Truppe in den leeren Geschäften. Bald bekommt die Stadt mit, was vor sich geht: Sie haben überall in Paris Bomben abgelegt. Ein großer Anschlag steht bevor.