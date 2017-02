Viermal bestes Restaurant der Welt - das "Noma" in Kopenhagen steht für Spitzengastronomie in der internationalen Küche. Koch René Redzepi hat mit seiner Vorstellung von saisonalem und regionalem Kochen die Haute Cuisine des Nordens revolutioniert. Drei Jahre im Leben des "Noma" voller Höhen und Tiefen werden in der Dokumentation festgehalten. Redzepi selber, aber auch Mitarbeiter, Zulieferer und Kollegen erklären das dänische Küchen-Phänomen.