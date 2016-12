Nachdem ihr Mann in einem Fluss ertrunken ist, entschied sich Shaiyr mit ihrer Tochter bei den Schwiegereltern, einer Nomadenfamilie, zu bleiben. Ihr anderer Sohn studiert in der Stadt und ist der einzige, der ihnen von der modernen Außenwelt berichtet. Bis der Meteorologe Ermek seine Station neben dem Zelt der Familie errichtet. Er und Shaiyr nähern sich an. Doch sie ist sich nicht sicher ob sie ihr jetziges Leben für ihn aufgeben will.