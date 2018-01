In den 1960er-Jahren immigrierten viele Italiener in die Schweiz. Carmela, Don Gregorio, Gabriella und Lorella berichten von ihrem hoffnungsvollen Ankommen in dem Land ihrer Träume, das jedoch bald auf einen fremdenfeindlichen Kurs einschwenkte. Unter dem Rechtspopulisten James Schwarzenbach, Gründer der Republikanischen Partei der Schweiz, entbrannte eine Debatte um das Thema "Überfremdung". Doch die Immigranten blieben in der Schweiz.