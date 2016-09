Das ist die Geschichte von Hibat, der sich im Iran des Jahres 1970, zusammen mit seiner Frau Fereshteh und ihrem gemeinsamen Sohn, zuerst gegen das Schah-Regime und danach gegen Ayatollah Khomeini stellt. Schließlich müssen die drei, über die Türkei, nach Frankreich fliehen. Dort landet die Familie in den Pariser Banlieues. Sie nehmen die Herausforderung an und sehen in ihr die Chance für einen Neubeginn.