Dokumentarfilm über den Zwiespalt und die zwei Welten afrikanischer Flüchtlinge, die als Kinder 1979 von der DDR aufgenommen und nach zwanzig Jahren weder weiß noch Afrikaner sind (auf jeden Fall sieht es so ihre Umwelt!). Nach dem Ende der DDR gingen sie wieder zurück in Heimat nach Namibia. Aber wo ist sie denn nun, ihre Heimat, in der sie sich zuhause fühlen?